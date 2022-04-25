Kadınlar kendi lokalinde dinlenip stres atıyor

BİSMİL, DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Bismil'de kırsalda yaşayan kadınların ihtiyaçlarını göreceği lokal ve spor merkezini hizmete açtı.

Büyükşehir Belediyesi, kadın istihdamına destek olmanın yanı sıra sosyal yaşam alanlarıyla kadınların sosyal aktivitelerde yer almasını sağlıyor. Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığına bağlı lokal, özellikle kırsal mahallelerden ilçe merkezine gelen ve dönmek için servis saatlerini bekleyen kadınların dinlenmesi üzerine tasarlandı.

Kadınlar, lokalde kitap okuyabilecekleri, spor yapabilecekleri, çocuklarını bırakabilecekleri, okuma yazma öğrenebilecekleri hizmetlerden ücretsiz faydalanıyor. Lokalden faydalanacak anneler için kreş hizmeti, engelli çocuğu olan ebeveynler içinde özel eğitim sağlanıyor. Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Ayşe Yıldırım, Bismil Kadın Lokali'ni ziyaret ederek kadınlarla bir araya geldi. Yıldırım, lokalin nasıl hizmet vereceğini kadınlara anlattı. Yıldırım yaptığı açıklamada ise, kadınların oturup sohbet edebileceği, çay içebileceği, sosyalleşebileceği bir alan oluşturduklarını söyledi.

İlçe merkezine özellikle kırsaldan gelen ve dinlenme sorunu yaşayan kadınları baz aldıklarını belirten Yıldırım, kadınların ücretsiz spor yapacağı salon ve kurslar açacaklarını ifade etti. Yıldırım, lokalde ağırlayacakları kadınlara ikramlarda da bulunacaklarını sözlerine ekledi. - DİYARBAKIR

İhlas Haber Ajansı / Yerel