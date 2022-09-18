Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kadınlar karbon salınımına dikkat çekmek için pedal çevirdi

Yerel Haberler

- Kadınlar karbon salınımına dikkat çekmek için pedal çevirdi Karabük'ün Safranbolu ilçesinde karbon salımının azaltılmasına yönelik dikkat çekmek amacıyla "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" düzenlendi.

- Kadınlar karbon salınımına dikkat çekmek için pedal çevirdi

KARABÜK - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde karbon salımının azaltılmasına yönelik dikkat çekmek amacıyla "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" düzenlendi.

Avrupa Hareketlilik Haftası ve Dünya Otomobilsiz Kentler Günü etkinlikleri çerçevesinde Mısak-i Milli Meydanında toplanan kadınlar "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" düzenledi.

Etkinlikte balon, çiçek ve oyuncaklarla bisikletlerini süsleyen kadınlar, 'Bisiklet En İyi Psikologdur' ve 'Bisiklet Medeniyettir' yazılı dövizlerle bisikletin önemini belirttiler.

Etkinlik öncesi konuşan temsilci Zülfiye Eraslan Özcan, turun 2013'te İzmir'de başladığını ve etkinliğin bu yıl yaklaşık 200 şehir ve 30 ülkede eş zamanlı yapıldığını söyledi.

Bisikletin karbon emisyonunun en az olduğu ulaşım araçlarından biri olduğunu aktaran Eraslan, Safranbolu'nun da motorlu araçlardan arındırılması gerektiğine dikkat çekti.

Konuşmanın ardından kadınlar kentte bisikletlerle tur attı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Bostancı - Yerel

Safranbolu Karabük Yerel Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title