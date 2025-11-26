Haberler

Kadınlar, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Of'ta Yürüyüş Düzenledi

Trabzon'un Of ilçesinde, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla yüzlerce kadın bir araya gelerek yürüyüş düzenledi. Kadınların yaşam hakları, özgürlükleri ve eşitlik taleplerinin vurgulandığı etkinlikte, Mirabal kardeşlerin mirası ve erkek şiddetine karşı ortak bir ses yükseltildi.

TRABZON'un Of ilçesinde bir araya gelen kadınlar, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla yürüyüş düzenledi.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü kapsamında kadına şiddet konusunda toplum bilinci oluşturmak amacıyla yürüyüş yapmak isteyen yüzlerce kadın dün akşam saatlerinde bir araya geldi. Kentteki saat kulesi önünde kortej oluşturan kadınlar, Of Bulvarı boyunca ellerinde taşıdıkları pankartlarla sloganlar atarak ve düdük çalarak Of Meydanı'na yürüdü. Vatandaşlardan yoğun ilgi gören yürüyüşe erkekler de araçlarından korna çalarak destek verdi. Türkiye'nin dört bir yanında öldürülen kadınların aileleri ve şiddete uğrayan kadınların fotoğraflarının yer aldığı yürüyüşte Tuba Saral Eyüboğlu tüm kadınlar adına açıklamalarda bulundu.

'ORTAK BİR SESİN GÜNÜDÜR'

Tuba Saral Eyüboğlu, 25 Kasım'ın önemini vurgulayarak, "Bugün burada kadınların yaşam haklarını, özgürlüklerini ve eşitlik taleplerini haykırmak için toplandık. Bugün 25 Kasım 1960 yılında Dominik Cumhuriyeti'nin zulme ve baskıya karşı çıktıkları için işkence edilerek öldürülen Mirabal kardeşlerin mirasıdır. Onların direnişi uluslararası bir mücadele gününe dönüşmüştür. 25 Kasım dünyanın dört bir yanında milyonlarca kadının erkek şiddetine baskıya ve cezasızlığına karşı yükselen ortak bir sesin günüdür" diye konuştu.

HABER-KAMERA: Salim SARIKOÇ/OF(Trabzon),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yerel
