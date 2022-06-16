Kadınlar KADES uygulaması hakkında bilgilendirildi Mersin'de, Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kadınlar, Kadın Destek Uygulaması (KADES) konusunda bilgilendirilmeye devam ediliyor. Mersin'de, Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kadınlar, Kadın Destek Uygulaması ( Kades ) konusunda bilgilendirilmeye devam ediliyor. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince haziran ayı içerisinde AVM, umuma açık yerler, park ve bahçeler, pazar yerleri ile özel ve resmi kurumlarda bulunan kadınlara yönelik bilgilendirme çalışması yapıldı. Yapılan bilgilendirme çalışmalarında bin 585 kadına ulaşılırken, 115 broşür dağıtıldı, 47 KADES uygulaması indirilmesi sağlandı. - MERSİN İhlas Haber Ajansı / Yerel Emniyet Müdürlüğü Mersin KADES Yerel Haberler

Haberler ›› yerel ›› Kadınlar KADES uygulaması hakkında bilgilendirildi - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.