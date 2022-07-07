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Kadınlar KADES hakkında bilgilendirildi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Kadınlar KADES hakkında bilgilendirildi

Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kadınları KADES uygulaması hakkında bilgilendirmeye devam ediyor.

Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kadınları KADES uygulaması hakkında bilgilendirmeye devam ediyor.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlileri, Edremit ilçesinde bulunan Eminpaşa Aile Destek Merkezini ziyaret ederek, kadın kursiyerlere KADES hakkında bilgilendirmede bulundu. - VAN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Van Emniyet Müdürlüğü Edremit KADES Yerel Haberler

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