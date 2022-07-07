Kadınlar KADES hakkında bilgilendirildi
İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kadınları KADES uygulaması hakkında bilgilendirmeye devam ediyor.
Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kadınları KADES uygulaması hakkında bilgilendirmeye devam ediyor.
Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlileri, Edremit ilçesinde bulunan Eminpaşa Aile Destek Merkezini ziyaret ederek, kadın kursiyerlere KADES hakkında bilgilendirmede bulundu. - VAN
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