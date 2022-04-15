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Kadınlar iftar yemeğinde bir aya geldi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Kadınlar iftar yemeğinde bir aya geldi

Balıkesir'in Bandırma İlçesinde Kadınlar Derneği, iftar yemeğinde üyeleri ile biraraya geldi.

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Bandırma İlçesinde Kadınlar Derneği, iftar yemeğinde üyeleri ile biraraya geldi.

Kadın - Der, üyelerine yönelik Öğretmenevinde bir iftar yemeği verdi. Dernek Başkanı Esen Ersoy ve Üyelerinin hazır bulunduğu iftar yemeği sonunda derneğin yaptığı çalışmalar ve projeler üzerine konuşuldu. Dernek olarak çalışmalarının aralıksız devam edeceğini belirten Başkan Ersoy, "Bügün bir iftar yemeği düzenledik. İftar yemeği ile birlikte çalışmalarımız ve bundan sonraki yol haritamız hakkında görüş alış verişinde bulunduk. İftar yemeğimize katılan üyelerimize teşekkür ediyorum" dedi. - BALIKESİR

Kadınlar iftar yemeğinde bir aya geldi

Kadınlar iftar yemeğinde bir aya geldi

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kadınlar Derneği, iftar yemeği, Balıkesir, İftar, Yerel, Haberler

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