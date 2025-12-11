Kadınlar, TBMM önünde çocuk istismarına karşı eylem yaptı

Ankara Kadın Palatformu ve çeşitli platformlara üye kadınlar, TBMM Dikmen Kapısı önünde çocuk istismarına karşı eylem yaptı.

Ankara Kadın Palatformu ve çeşitli platformlara üye kadınlar ile bazı kadın milletvekilleri, ellerinde dövizlerle TBMM Dikmen Kapısı önünde çocuk istismarına karşı eylem yaptı. Polis güvenlik önlemi olarak barikat oluştururken, CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya ve DEM Parti Mersin Milletvekili Perihan Koca barikatın açılmasını isteyerek barikata yüklendi. Bunun üzerine polis ekipleri ile milletvekilleri arasında tartışma yaşandı.

Eylem sırasında bir kişi ise basın mensuplarına hakaret ederek, işlerini yapmasına engel oldu. - ANKARA