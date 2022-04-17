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Kadınlar, Atatürk büstünü altın rengine boyadı

İhlas Haber Ajansı - Ertuğrul Yüksel - Yerel
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Kadınlar, Atatürk büstünü altın rengine boyadı Zonguldak'ın Alaplı İlçesindeki Yenidoğanlar Köyünde bulunan Atatürk büstü Köydeki kadınlar tarafından bakıma alınarak elden geçirilip boyandı.

Kadınlar, Atatürk büstünü altın rengine boyadı

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Alaplı İlçesindeki Yenidoğanlar Köyünde bulunan Atatürk büstü Köydeki kadınlar tarafından bakıma alınarak elden geçirilip boyandı.

Alaplı'nın Yeni doğanlar Köyünde yer alan Atatürk büstünün boyalarını yıpranmış olduğunu fark eden Köydeki kadınlar her sene olduğu gibi yaz gelmeden Atatürk büstünü yeniden elden geçirildi. Atatürk büstünü boya yapan Şerife Akyol," Atatürk büstü boyamaya çalışıyoruz, Bunu her sene yapıyoruz. Büstümüzü yaz temizliği yapıyoruz" diye konuştu.

Önce yıpranan yerleri temizlenen Atatürk büstü ardından ilk günkü gibi boyandı. Köydeki kadınlar tarafından altın rengine boyanan büstün görüntüsü vatandaşlardan da tam not aldı.

Kadınlar, Atatürk büstünü altın rengine boyadı

Kadınlar, Atatürk büstünü altın rengine boyadı

Kadınlar, Atatürk büstünü altın rengine boyadı

Kadınlar, Atatürk büstünü altın rengine boyadı

Kadınlar, Atatürk büstünü altın rengine boyadı

Kadınlar, Atatürk büstünü altın rengine boyadı

Kadınlar, Atatürk büstünü altın rengine boyadı

İhlas Haber Ajansı / Ertuğrul Yüksel - Yerel

Yerel, Haberler

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