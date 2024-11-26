Üye Girişi
Haberler
İsrail ve Hizbullah ateşkese çok yakın: 36 saat içinde ilan edecekler

Savaşın bitmesine saatler kaldı! Ateşkes artık çok yakın

 Kreş tartışmasında CHP'li Başarır ağzını fena bozdu: Tweet bu kadar, geri zekalı

CHP'li Başarır ağzını fena bozdu! Varank'ın yanıtı ise daha bomba

 Naci Görür'den Malatya'daki depremden sonra korkutan açıklama: Sonuncusu 2 bin 500 yıl önceydi

Malatya'daki depremden sonra korkutan açıklama: Sonuncusu 2 bin 500 yıl önceydi
İşte kokoreçcide ölen gencin son videosu: Ölürsem bunu paylaşın

İşte kokoreçcide ölen gencin son videosu: Ölürsem bunu paylaşın

Kadınlar 25 Kasım Günü Şiddetle Mücadele İçin Sokağa Çıktı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antakya'da kadınlar, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü kapsamında depremin üzerinden 21 ay geçmesine rağmen hala aydınlatılmayan karanlık sokaklarda sokaklarda yürüyerek iktidarlara hesap sordu.

HABER: BURCU ÖZKAYA GÜNAYDIN

(HATAY) - 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü kapsamında kadınlar Türkiye'nin dört bir yanında eylemdeydi. Antakya'da da sokağa çıkan kadınlar, depremin üzerinden 21 ay geçmesine rağmen hala aydınlatılmayan karanlık sokaklarda yürüdü. Kadınlar, "Bu şehri kadınlar aydınlatacak" sloganı attı.

Defne ilçesi Aşağıokçular mahallesinde toplanan kadınlar 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü kapsamında "jin jiyan azadi", "kadınlar birlikte güçlü" "mare haya hürriya" "bu kenti kadınlar aydınlatacak" sloganları, alkış ve zılgıtlarla yürüdü. Kadınlar adına açıklama yapan Yaren Sakar, hem Türkiye hem dünyada hükümetlere başkanlık eden otoriter liderlerin; cinsiyetçi, dinci, milliyetçi ideolojileriyle kadının bedenine, kimliğine ve emeğine dönük saldırılarını sürdürdüğünü belirtti.

Kayıp kadınların, şüpheli ölümlerin, intiharların arttığı bu dönemde Türkiye'nin tüm kentlerinden okul önlerinden üniversite kampüslerine mahallelerden kent meydanlarına kadar örgütlü ses yükseldiğini vurgulayan Sakar, kadın cinayetlerinin münferit değil politik olduğunun altını çizerek şöyle konuştu:

"İstanbul Sözleşmesi'ni feshederek, 6284'ü etkin uygulamayarak, kadınların güvenli ve güvenceli yaşamasına dönük politikalar geliştiremeyen iktidarın var olanlara saldırdığını kaydeden Sakar, "Bizler kadına yönelik şiddetin münferit olmadığını biliyoruz. Bu düzen erkek yargısıyla tetikçilerini, iyi halden, kanıt yetersizliğinden serbest bırakıyor ve cezasızlık zırhıyla koruyor. Hayatta kalmak için kendini savunmak zorunda kalan kadınlara ise verebileceği en ağır cezaları veriyor."

Deprem bölgesinde kadınların ve çocukların yaşadıkları sorunları da aktaran Sakar açıklamasında şunlara değindi:

"Toplu ulaşım hala yok. Hayatımızı güvenli olmayan konteyner kentlerde 21 metrekarenin içine sığdırmaya çalışanlardan, bizlerin ve çocuklarımızın yaşadığı şiddeti, tacizi görmeyenlerden hep birlikte hesap soracağız. Verdiğimiz mücadeleyi, kazanımlarımızı değersizleştirmeye, hayatlarımızdan ve haklarımızdan çalmaya çalışan iktidarlara inat evlerimizde, işyerlerimizde, konteynerlerimizde sesimizi yükseltiyor ve artık yeter diyoruz."

Kadınlar 25 Kasım Günü Şiddetle Mücadele İçin Sokağa Çıktı
Kaynak: ANKA / Yerel
img

Erdoğan'dan Kabine sonrası net mesaj: Kimsenin gözünün yaşına bakmayacağız
img

Savaşın bitmesine saatler kaldı! Ateşkes artık çok yakın
img

Dünya devi, bonservisini bir çırpıda ödemeye hazır
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Manisa elektrik kesintisi! 26-27 Kasım Turgutlu, Şehzadeler, Salihli elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 26-27 Kasım Beyoğlu, Sultanbeyli, Ümraniye elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Antalya elektrik kesintisi! 26-27 Kasım Alanya, Manavgat, Konyaaltı elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 26-27 Kasım Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Meram, Ereğli, Akşehir elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Ankara elektrik kesintisi! 26-27 Kasım Yenimahalle, Mamak, Etimesgut elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 26-27 Kasım Bornova, Karşıyaka, Konak elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Bursa elektrik kesintisi! 26-27 Kasım Nilüfer, İnegöl, Gemlik elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Adana elektrik kesintisi! 26-27 Kasım Çukurova, Sarıçam, Ceyhan elektrik kesintisi ne zaman biter? Gaziantep elektrik kesintisi! 26-27 Nizip, İslahiye, Nurdağı elektrik kesintisi listesi 26 Kasım 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 26 Kasım Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 26 Kasım Süper Loto kazanan numaralar neler, sonuçlara nereden bakılır?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.