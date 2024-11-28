Kadına Yönelik Şiddette Farkındalık Eğitimi

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde jandarma ekipleri kadınları çeşitli konularda bilgilendirdi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Aile içi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ve Sultanhisar İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Adnan Menderes Üniversitesi koordinesinde Sultanhisar Meslek Yüksek Okulu'nda gerçekleştirilen Kadına Yönelik Şiddete Karşı Farkındalık söyleşisine katılan vatandaşlara KADES uygulaması ve kadına el kalkamaz mottosuyla bilgilendirme yapıldı. Kadınların telefonlarına KADES uygulaması yüklenmesi sağlanarak Kadına El Kalkamaz ve KADES broşu dağıtıldı. - AYDIN