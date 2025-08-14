Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede KADES Tanıtımı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Etimesgut Kaymakamlığı, 'Aile Yılı' kapsamında Kadın Destek Uygulaması (KADES) tanıtımı yaptı ve kadına yönelik şiddet konusunda vatandaşları bilgilendirdi. Halkın yoğun bulunduğu alanlarda yapılan çalışmalarla, şiddetle karşılaşan kadınlara yapılması gerekenler anlatıldı.

Etimesgut Kaymakamlığı tarafından vatandaşlara Kadın Destek Uygulaması ( Kades ) tanıtımı ve kadına yönelik şiddet ile karşılaşıldığında yapılacak işlemler ile ilgili bilgilendirme yapıldı.

Etimesgut Kaymakamlığı tarafından 'Aile Yılı' kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'nın iş birliği ile kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmak ve toplumu bilinçlendirmek amacıyla İlçe Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün ortak çalışmaları ile saha çalışması yapıldı. Kaymakamlık tarafından yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu pazarlarda KADES uygulaması tanıtımı ve kadına yönelik şiddet ile karşılaşıldığında yapılacak işlemler ile ilgili vatandaşlarımıza bilgilendirme yapıldı" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Özel'in gündemi sarsan iddiasına Adalet Bakanı Tunç'tan ilk yorum

Özel'in gündemi sarsan iddiasına Bakan Tunç'tan ilk yorum
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süper Lig'den düşen takım FIFA tarihine geçti

Süper Lig'den düşen takım FIFA tarihine geçti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.