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Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Toplantısı Eskişehir'de Gerçekleştirildi

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Toplantısı Eskişehir'de Gerçekleştirildi
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Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy başkanlığında gerçekleştirilen 2024 yılı 3'üncü Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısı, şiddetle mücadelede etkinliğin artırılması amacıyla yapıldı.

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'un Başkanlığında Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Eskişehir'de 2024 yılı 3'üncü Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısı Vali Hüseyin Aksoy'un Başkanlığında gerçekleştirildi. Koordinasyon ve iş birliğinin güçlendirilmesi ve alınacak tedbirlerin değerlendirilmesi amacıyla bu yıl 3'üncü kez kurul toplantısının gerçekleştirildiğini belirten Vali Aksoy, "Aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadelede tüm kurumlarımızın koordineli bir şekilde çalışmasını sağlayarak ilimizde şiddetle mücadelede etkinliğin en üst noktaya çıkarılmasını hedefliyoruz" dedi.

Toplantıda, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele kapsamında yapılan faaliyetler ve alınan önlemler hakkında sunum yapıldı. Toplantı, karşılıklı görüş ve fikir alışverişinde bulunulmasının ardından sona erdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yerel Yönetim Hüseyin Aksoy Politika Kadın Yerel

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