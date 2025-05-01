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Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Toplantısı Aydın'da Gerçekleştirildi

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Toplantısı Aydın'da Gerçekleştirildi
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Aydın'da düzenlenen toplantıda, kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında uygulanan koruyucu ve önleyici tedbirlerin etkinliği değerlendirildi. Toplantıya katılan Aydın Valisi Yakup Canbolat, şiddetle mücadelenin toplumsal bir sorumluluk olduğunu vurguladı.

Aydın'da, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Komisyonu Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, kent genelinde uygulanan koruyucu ve önleyici tedbirlerin etkinliği değerlendirildi, kurumlar arası iş birliği vurgulandı.

Aydın Valiliği öncülüğünde düzenlenen toplantıya, il genelindeki ilgili kamu kurumlarının temsilcileri katıldı. Kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların detaylı şekilde ele alındığı toplantıda, her kurum kendi faaliyetleri hakkında sunum yaptı. Toplantıda, kadınların güvenliğinin sağlanması ve şiddetin önlenmesi adına alınan tedbirler ve yapılan çalışmalar değerlendirildi. Toplantıda konuşan Aydın Valisi Yakup Canbolat, şiddetle mücadelenin yalnızca yasal değil, aynı zamanda toplumsal bir sorumluluk olduğunu belirterek, "Bir toplumun ilerlemesi, refahı ve adaletin sağlanabilmesi, her bireyin eşit haklara sahip olduğu ve özgürce yaşayabildiği bir ortamda mümkün olacaktır" ifadelerine yer verdi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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