Kadına yönelik şiddetle mücadele toplantısı gerçekleştirildi - Haberler

DÜZCE (İHA) – Düzce'de Kadına yönelik şiddetle mücadele, izleme ve değerlendirme toplantıları düzenli olarak gerçekleştirilirken, son toplantı ilgili kurum kuruluşların katılımı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nde yapıldı.

Düzce'de kadına yönelik şiddetle mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor. Mücadele çerçevesinde Düzce Valiliği'nin öncülüğünde kurulan İzleme ve Değerlendirme komisyonunun alt teknik kurulu toplantıları da düzenli olarak hem il de hem de ilçelerde gerçekleştiriliyor. Bu çerçevede son toplantı Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İzleme ve Değerlendirme Alt teknik kurulu toplantısı, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nde paydaş kurum ve kuruluşların katılımı ile gerçekleştirildi. Toplantıda kadına yönelik şiddet eğiliminde olabileceği kişilerin izlenilmesi ve olumsuz bir durum yaşanmaması için çalışma yapılması görüşüldü. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı / Yerel