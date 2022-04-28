Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele toplantısı yapıldı

MANİSA (İHA) - Manisa Valisi Yaşar Karadeniz başkanlığında düzenlenen Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısında 2022 yılı 1. dönem (Ocak-Şubat-Mart) verileri ve çalışmaları değerlendirildi.

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısı Vali Yaşar Karadeniz başkanlığında yapıldı. Toplantı, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürü İlknur Yüksel'in Manisa İli Kadına Yönelik Şiddet verileri, Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddet Olayları Kayıt ve Risk Değerlendirme Formu ile elektronik kelepçeye ilişkin katılımcılara bilgi vermesiyle başladı. Daha sonra İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri tarafından kadına yönelik şiddeti önlemek amacıyla yapılan faaliyetler ile 2022 yılı 1. dönem kadına yönelik şiddete ilişkin veriler hakkında bilgi verildi.

Toplantıda, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi gereğince, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 14'üncü maddesinde belirtilen büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100 binin üzerinde olan belediyelerin, kadınlar ve çocuklar için kadın konukevi açma zorunluluğuna ilişkin Manisa Büyükşehir Belediyesi, Yunusemre Belediyesi ve Şehzadeler Belediyesi'nin gerçekleştirmiş oldukları iş ve işlemler de görüşüldü.

Vali Yaşar Karadeniz toplantıda yaptığı konuşmada, kadına yönelik şiddetle mücadelenin, tüm kamu kurum ve kuruluşları ile birlikte toplumun her kesiminin mücadeleye sağladığı katkı ve destek ile başarılı olabileceğini belirtti. Şiddet konusunda toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla faaliyetler gerçekleştirildiğini de söyleyen Vali Karadeniz, "Şiddete Sıfır Tolerans' hedefiyle şiddet mağduru kadınlarımız ve çocuklarımızın korunması için gerekli tedbirlerin alındığını ve çalışmaların hassasiyetle yürütüldüğünü ifade etti.

2022-2025 Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planının da değerlendirildiği toplantı, görüş ve önerilerin alınması ile sona erdi.

Şehzadeler Kaymakamlığında gerçekleştirilen toplantıya; Vali Yardımcısı Mesut Eser, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Feridun Gülgeç ve kurul üyeleri katıldı. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / Yerel