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Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Sempozyumu Düzce Üniversitesi'nde Gerçekleştirildi

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Sempozyumu Düzce Üniversitesi'nde Gerçekleştirildi
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Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi tarafından düzenlenen 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve Destek Mekanizmaları' sempozyumu, toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve flört şiddeti gibi konulara dikkat çekerek, farkındalık oluşturmayı hedefliyor.

Sosyal Bilimlerde Toplumsal Cinsiyet Tartışmaları Sempozyumları serisinin ikincisi olan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve Destek Mekanizmaları adlı program, Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi tarafından İstiklal Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Dr. Öğr. Üyesi Sibel Küçükkülahlı, kadına yönelik şiddeti, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin en görünür olduğu alanlarından biri şeklinde nitelendirerek "Bu kapsamda '25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' başladığımız bu sempozyum dizileri içerisinde çok önemli bir köşe taşını oluşturuyor. Kampüs birleşenleri olarak öğrencilerimizle, çalışanlarla, öğretim üyeleriyle birlikte içine sağlık bilimleri ve fen bilimleri gibi farklı disiplinleri de katarak toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve kadına yönelik şiddet sorununun çözümüne katkıda bulunacak tartışmalar başlatmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Duygu Ekinci, ikincisini düzenledikleri programla önemli bir noktaya vurgu yaptıklarını belirterek, sempozyumların kadın ve kadına şiddet konusuna karşı farkındalık oluşturmaya büyük katkı sağladığını sözlerine ekledi.

Açılış konuşmalarının ardından programın oturumlar bölümüne geçildi. Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Pınar Pınarcık'ın yönetiminde ilk oturumun birinci konuşmacısı olan Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sedef Ünsal Seydooğulları, "Flört Şiddetine Yönelik Farkındalık: "Sevgi mi Şiddet mi?" başlıklı konuşma gerçekleştirdi. Doç. Dr. Sedef Ünsal Seydooğulları sunumunda, flört şiddetinin bir halk sağlığı sorunu olduğunu ifade ederek konuyla ilgili önemli veriler paylaştı. Düzce Barosu Kadın ve Çocuk Hakları Merkezi'nden Avukat Bahar Yılmaz Temel, kadına yönelik şiddette başvuru mekanizmaları ve adli süreçlerden bahsederken, Düzce Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğrencileri Esranur Akyıldız ve Amentü Gül Demir ise sosyolojik açıdan kampüs güvenliği ile bilinçlendirme ve eğitim çalışmalarından söz etti.

Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emel Coşkun'un yönetimindeki ikinci oturumun ilk konuşmacısı Düzce Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Eda Beydili Gürbüz, dünyadan Türkiye'ye kadına yönelik şiddetle mücadelede ulusal ve uluslararası mekanizmalar konusunda bilgi ve deneyimlerini paylaşırken, Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı'ndan Psikolog Elif Ege, çevrim içi olarak "Mor Çatı Deneyimi" başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Düzce Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nden Psikolog Fatma Hasret Işık, "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Kurumsal Destek Mekanizmaları" adlı sunumuyla programa katkı sağlarken, Düzce Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Sosyoloji Programı yüksek lisans öğrencisi Dilanur Akbal ise kadınların Türkiye'de şiddete karşı mücadelesi başlıklı sunumunu katılımcılarla paylaştı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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