Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Semineri Düzenlendi

Bayburt Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) Müdürlüğü tarafından Sultan Fahriye Kız Öğrenci Yurdu ile Ağalar Baba Kız Öğrenci Yurdu öğrencilerine yönelik 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele' konulu farkındalık semineri düzenlendi.

Seminerde öğrencilere, kadına yönelik şiddetin türleri, şiddet döngüsü, şiddet karşısında izlenecek hukuki yollar ve 6284 sayılı 'Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun' hakkında bilgilendirme yapıldı.

Programda, 6284 sayılı kanunun kadınların korunması, şiddet mağdurlarına sunulan destek mekanizmaları ve önleyici tedbirlerin uygulanmasındaki önemi vurgulandı.

Seminer, öğrencilerin konuya ilişkin sorularının yanıtlanmasıyla son buldu. - BAYBURT