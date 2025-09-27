Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Semineri Afyonkarahisar'da Gerçekleştirildi

Afyonkarahisar'da jandarma ekipleri tarafından işletmelerde çalışan kadınlara yönelik 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve Erken Yaşta ve Zorla Evliliklerle Mücadele' konusunda seminer verildi.

Gerçekleştirilen eğitim çalışmasına 28 kadının katıldığı belirtildi. Etkinlikle ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığınca 24-25 Eylül tarihlerinde il merkezinde faaliyet gösteren işletmelerde çalışan 28 kadına 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve Erken Yaşta ve Zorla Evliliklerle Mücadele' konusunda seminer verildi.

2025-2026 eğitim öğretim döneminde İscehisar ilçesinde bulunan okullarda eğitim gören 125 öğrenci ziyaret edilerek, çeşitli hediyeler takdim edilmiştir" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR