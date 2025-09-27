Haberler

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Semineri Afyonkarahisar'da Gerçekleştirildi

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Semineri Afyonkarahisar'da Gerçekleştirildi
Afyonkarahisar'da jandarma ekipleri tarafından işletmelerde çalışan 28 kadına yönelik 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve Erken Yaşta ve Zorla Evliliklerle Mücadele' konulu seminer düzenlendi. Ayrıca, İscehisar ilçesindeki okullarda eğitim gören 125 öğrenciye hediyeler takdim edildi.

2025-2026 eğitim öğretim döneminde İscehisar ilçesinde bulunan okullarda eğitim gören 125 öğrenci ziyaret edilerek, çeşitli hediyeler takdim edilmiştir" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
