Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme toplantısı yapıldı

Yerel Haberler

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme toplantısı yapıldı

Erzincan'da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme toplantısı yapıldı.

Erzincan'da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme toplantısı yapıldı.

Toplantı Vali Mehmet Makas başkanlığında, ilgili kurum yöneticileri ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştirildi.

Düzenlenen toplantıda, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eylem Planı çerçevesinde kurumların yaptıkları faaliyetler hakkında bilgiler verildi. Bir önceki toplantıda alınan kararların da değerlendirildiği toplantıda, yapılan çalışmalar ve bu çalışmalarda gelinen durum gözden geçirildi.

"Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele" konusunda eğitimin önemine vurgu yapılarak, şiddetin önlenmesi amacıyla bilinçlendirme ve farkındalık faaliyetlerinin arttırılması için paydaş kurumlar ile STK'ların işbirliği içinde çalışmalar yapması kararlaştırıldı.

Toplantı, kadına yönelik şiddetle mücadele hakkında görüş ve önerilerin sunulmasının ardından sona erdi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Erzincan Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title