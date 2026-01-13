Haberler

Kadına yönelik şiddetle mücadele çalışmaları koordinasyon toplantısında görüşüldü

Kadına yönelik şiddetle mücadele çalışmaları koordinasyon toplantısında görüşüldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kadına yönelik şiddetle mücadelede kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi ve farkındalık artırmak amacıyla bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda mevcut çalışmalar değerlendirildi ve gelecekteki iş birliği yolları konuşuldu.

Kadına yönelik şiddetle mücadelede kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi, farkındalık çalışmalarının artırılması ve koruyucu-önleyici hizmetlerin etkinliğinin sağlanması amacıyla toplantı yapıldı.

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon Toplantısı, Vali Mustafa Eldivan başkanlığında, kurum amirlerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda, kadına yönelik şiddetin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar ele alınırken, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve farkındalık faaliyetlerinin yaygınlaştırılması konuları değerlendirildi.

Ayrıca, ilin sosyolojik ve kültürel yapısı dikkate alınarak toplumsal bilinç düzeyini artıracak çalışmalar görüşülerek, mevcut uygulamalar üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.

Toplantıda, kadına yönelik şiddetle mücadelenin daha etkin yürütülmesi için iş birliği içerisinde çalışmanın önemine vurgu yapıldı. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Adliyede kan aktı! Savcı, kadın hakimi silahla vurdu

Adliyede kan aktı! Savcı, kadın hakimi silahla vurdu
Yeni operasyon an meselesi! Cephe hattına roketatar sistemleri gönderiliyor

Türkiye'nin yanı başında sıcak saatler! Şahin Tugayları yola çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gözaltına alınan Oktay Kaynarca'dan ilk açıklama

Gözaltına alınan Oktay Kaynarca'dan ilk açıklama
Ünlü oyuncu, Beşiktaş'ın genç kalecisiyle aşk yaşıyor

Gönlünü Süper Lig devinin genç kalecisine kaptırdı
Türkiye'nin dev içecek markası borsada! İlk günden tavan fiyata ulaştı

Dev içecek markası borsada! İlk günden tavan fiyata ulaştı
Cenaze yolunda can pazarı

Cenaze yolunda can pazarı
Gözaltına alınan Oktay Kaynarca'dan ilk açıklama

Gözaltına alınan Oktay Kaynarca'dan ilk açıklama
Kadroda önemli isimler vardı: Sezonun iddialı dizisi final yaptı

Kadroda önemli isimler vardı: Sezonun iddialı dizisi final yaptı
Futbolseverler heyecanla bekliyordu! Afrika Uluslar Kupası'nda finalistler belli oluyor

Büyük heyecanla beklenen maçlar yarın başlıyor