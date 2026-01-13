Kadına yönelik şiddetle mücadele çalışmaları koordinasyon toplantısında görüşüldü
Kadına yönelik şiddetle mücadelede kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi, farkındalık çalışmalarının artırılması ve koruyucu-önleyici hizmetlerin etkinliğinin sağlanması amacıyla toplantı yapıldı.
Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon Toplantısı, Vali Mustafa Eldivan başkanlığında, kurum amirlerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda, kadına yönelik şiddetin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar ele alınırken, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve farkındalık faaliyetlerinin yaygınlaştırılması konuları değerlendirildi.
Ayrıca, ilin sosyolojik ve kültürel yapısı dikkate alınarak toplumsal bilinç düzeyini artıracak çalışmalar görüşülerek, mevcut uygulamalar üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.
Toplantıda, kadına yönelik şiddetle mücadelenin daha etkin yürütülmesi için iş birliği içerisinde çalışmanın önemine vurgu yapıldı.