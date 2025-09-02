Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İçin Farkındalık Çalışmaları Devam Ediyor

Vali Ziya Polat'ın talimatları doğrultusunda Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 2025 Faaliyet Planı kapsamında Açık Kapı kamuoyu farkındalık çalışmaları devam ediyor.

Aile içi ve kadına şiddetle mücadelede bir başvuru mekanizması olan Valilik Açık Kapı Birimlerinin bilinirliği artırılması amacıyla yapılan kamuoyu farkındalık çalışmaları kapsamında; vatandaşların yoğun olduğu noktalarda açılan tanıtım stantları ve mahallelerde düzenlenen buluşmalarda vatandaşlar bilgilendiriliyor.

Açık Kapı Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen ve 2025 yılı boyunca devam edecek olan çalışmalar kapsamında vatandaşlara Kadın Destek Uygulaması (KADES) ve 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun ile koruyucu ve önleyici tedbirler hakkında bilgilendirme faaliyeti ile durumsal farkındalık oluşturmak amacıyla broşür dağıtımı yapıldı. - KARS