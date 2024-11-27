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Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İçin Eğitim Programı Düzenlendi

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İçin Eğitim Programı Düzenlendi
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Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) ve KADEM Vakfı iş birliğiyle düzenlenen eğitim programında, şiddetin sosyolojik, psikolojik, hukuki ve dini boyutları ele alındı ve çözüm yolları tartışıldı.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) ve KADEM Vakfı Eskişehir Temsilciliği iş birliğiyle 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla 'Güven Toplumunun İnşası, Şiddetin Anatomisi ve Çözüm Yolları' başlıklı eğitim programı düzenlendi.

Programda şiddet sosyolojik, psikolojik, hukuki ve dini boyutlarıyla bir bütün olarak ele alındı. Konuşmacılar tarafından şiddeti açığa çıkaran sebepler, şiddet

türleri ve şiddetin önlenmesine yönelik çözüm önerileri anlatıldı. KADEM Vakfı Eskişehir İl Temsilcisi Mehtap Özkaya, vakıf tarafından yapılan 'Medyada Kadına Yönelik Şiddet ve İzleyici Farkındalığı: Yerli Diziler Üzerine İnceleme' başlıklı araştırmanın sonuçlarını da katılımcılara aktardı. Özkaya, bu yıl '25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü'nde şiddete seyirci kalma' sloganıyla medyadaki şiddetin olumsuz sonuçlarına vurgu yaptıklarını ifade etti.

Programın sonunda ESOGÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Emine Gümüşsoy teşekkür konuşması yaparak, eğitimci Sosyolog Betül Düzgün, Av. Beyza Nur Akkaya ve Öğr. Gör. Dr. Durali Karacan'a belge takdim etti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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