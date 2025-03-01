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Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Derneği'nden Batman'daki Çocuklara Sevgi Dolu Ziyaret

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Derneği'nden Batman'daki Çocuklara Sevgi Dolu Ziyaret
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Elazığ'daki Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Derneği, Batman'daki bir köy okulunu ziyaret ederek öğrencilere oyuncak ve kırtasiye malzemeleri dağıttı. Etkinlikte çocuklara bot ve mont yardımları da yapıldı; eğlenceli gösterilerle dolu bir gün geçirildi.

Merkezi Elazığ'da bulunan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Derneği, Batman'daki bir köy okulunu ziyaret ederek çocuklara unutulmaz bir gün yaşattı. Etkinlik kapsamında öğrencilere oyuncak ile kırtasiye malzemeleri dağıtılırken bot ve mont yardımları yapıldı.

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Derneği üyleri, Elazığ'dan Batman'a kardeşlik köprüsü oluşturdu. Kozluk İlçesine bağlı Duygulu köyüne giden ekip, burada köy okulunda okuyan öğrencilerle bir araya geldi. Etkinlik kapsamında öğrencilere oyuncak ile kırtasiye malzemeleri dağıtılırken bot ve mont yardımları yapıldı. Program boyunca palyaçolar, kovboy ve pamuk prenses kostümleriyle sahne alan gönüllüler, çocuklarla eğlenceli vakit geçirdi. Etkinliğin en keyifli anlarından biri ise kesilen yaş pastalar oldu. Çocuklar, hem hediyeler hem de düzenlenen gösterilerle büyük mutluluk yaşadı.

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Derneği Başkanı Gülnar Karagöl, bu tür projelerin çocukları mutlu etmekle kalmadığını, aynı zamanda toplumsal dayanışmayı güçlendirdiğini söyledi. Karagöl, "Çocukların yüzlerindeki tebessüm, bizim için en büyük motivasyon kaynağı. Onlara umut aşılamak, güzel anılar bırakmak ve geleceğe dair güvenlerini artırmak adına bu tür etkinlikleri çok önemsiyoruz. Kış aylarında çocukların üşümemesi için kıyafet yardımlarımızı da sürdüreceğiz. Sosyal sorumluluk projelerimize aralıksız devam edeceğiz ve daha fazla çocuğa ulaşmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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