Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Derneği'nden Anlamlı Etkinlik

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Derneği'nden Anlamlı Etkinlik
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'dan gençleri Van'a götüren dernek, burada tarihi ve doğal güzellikleri tanıtarak Gürpınar ilçesindeki çocuklara hediyeler dağıttı. Dernek başkanı, etkinliklerin artarak devam edeceğini belirtti.

Elazığ'dan gençlerle Van'a gezi düzenleyen Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Derneği, Gürpınar ilçesine bağlı Üçgen köyünde çocuklara yönelik etkinlik düzenleyerek, çeşitli hediyeler dağıttı.

Elazığ'da faaliyetlerini sürdüren Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Derneği, anlamlı bir etkinliğe imza attı. Elazığ'daki gençleri Van'a götüren dernek, burada bir gezi programı düzenledi. Van'ın tarihi ve doğal güzelliklerini ziyaret eden gençler, Van Gölü başta olmak üzere kentin pek çok önemli noktasını görme fırsatı buldu. Gezi programının ardından dernek üyeleri ve gençler, Van'ın Gürpınar ilçesine bağlı Üçgen köyüne giderek sosyal yardım etkinliği gerçekleştirdi. Burada okulda eğitim gören çocuklara, giyim ürünleri, ayakkabı, oyuncak, yaş pasta, kırtasiye malzemeleri ve çeşitli hediyeler dağıtıldı.

"Çocukların gözlerindeki mutluluğu görmek, bizim için en büyük motivasyon kaynağı oldu"

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Derneği Başkanı Gülnar Karagöl etkinlik sonrası yaptığı açıklamada, "Amacımız gençlerimizi hem tarihi ve kültürel açıdan bilinçlendirmek hem de sosyal sorumluluk duygusuyla hareket ederek ihtiyaç sahibi çocuklara bir nebze de olsa destek olmaktı. Bu tür etkinliklerimiz artarak devam edecek. Ayrıca bu tür geziler, gençlerimizin farklı şehirleri tanımasını, farklı kültürlerle kaynaşmasını ve toplumsal duyarlılıklarının artmasını sağlıyor. Bugün burada çocuklarımızın gözlerindeki mutluluğu görmek, bizim için en büyük motivasyon kaynağı oldu. Dernek olarak sadece kadına yönelik şiddetle değil, aynı zamanda toplumun her kesimine dokunmaya, yardımlaşma ve dayanışma bilincini geliştirmeye gayret ediyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Savaşta 5. gün! İran Tel Aviv'i, İsrail Tebriz'i vuruyor

İran Tel Aviv'i, İsrail ise Tebriz'i vuruyor
Trump, G7 Zirvesi'nden erken ayrıldı! Sebebi ortalığı karıştırdı

Trump, G7 Zirvesi'nden erken ayrıldı! Sebebi ortalığı karıştırdı
İran'ı saldırıdan 3 gün önce uyaran ülke: İsrail sizi vuracak

İran'ı saldırıdan 3 gün önce uyaran ülke: İsrail sizi vuracak
Fenerbahçe'den ayrılan Acun Ilıcalı sessizliğini bozdu: Yapabileceğim yorum insanları...

Fenerbahçe'den ayrılan Acun sessizliğini bozdu: Şu anda her şeyi...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uçak imza için iniyor! Yeşil sahalara hoş geldin Paul Pogba

Uçak imza için iniyor! Yeşil sahalara hoş geldin Paul Pogba
Hakemin yanında yaptı! Boca Juniors maçında Kerem Aktürkoğlu'nu çıldırtan hareket

Boca Juniors maçında Kerem'i çıldırtan hareket
Rusya Dışişleri Bakanlığı: İsrail'in İran'a yönelik saldırıları korkunç sonuçlar doğurabilir

Rusya'dan İsrail-İran çatışmaları için korkunç uyarı!
İran-İsrail çatışmasının seyrini değiştirecek sözler: Tahran üzerinde tam hava üstünlüğünü sağladık

Savaşın seyrini değiştirecek sözler: Artık hava üstünlüğü bizde
Melisa Döngel'den kovboy şapkalı cesur poz

Melisa Döngel'den kovboy şapkalı cesur poz
İran'dan kaçanlar evlerinin 'son fotoğraflarını' paylaşıyor

İran'dan kaçanlar evlerinin "son fotoğraflarını" paylaşıyor
Kene kabusu büyüdü: Ölü sayısı 8'e çıktı

Kabus her geçen gün büyüyor! Ölü sayısı 8'e yükseldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.