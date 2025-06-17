Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Derneği'nden Anlamlı Etkinlik

Elazığ'dan gençlerle Van'a gezi düzenleyen Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Derneği, Gürpınar ilçesine bağlı Üçgen köyünde çocuklara yönelik etkinlik düzenleyerek, çeşitli hediyeler dağıttı.

Elazığ'da faaliyetlerini sürdüren Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Derneği, anlamlı bir etkinliğe imza attı. Elazığ'daki gençleri Van'a götüren dernek, burada bir gezi programı düzenledi. Van'ın tarihi ve doğal güzelliklerini ziyaret eden gençler, Van Gölü başta olmak üzere kentin pek çok önemli noktasını görme fırsatı buldu. Gezi programının ardından dernek üyeleri ve gençler, Van'ın Gürpınar ilçesine bağlı Üçgen köyüne giderek sosyal yardım etkinliği gerçekleştirdi. Burada okulda eğitim gören çocuklara, giyim ürünleri, ayakkabı, oyuncak, yaş pasta, kırtasiye malzemeleri ve çeşitli hediyeler dağıtıldı.

"Çocukların gözlerindeki mutluluğu görmek, bizim için en büyük motivasyon kaynağı oldu"

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Derneği Başkanı Gülnar Karagöl etkinlik sonrası yaptığı açıklamada, "Amacımız gençlerimizi hem tarihi ve kültürel açıdan bilinçlendirmek hem de sosyal sorumluluk duygusuyla hareket ederek ihtiyaç sahibi çocuklara bir nebze de olsa destek olmaktı. Bu tür etkinliklerimiz artarak devam edecek. Ayrıca bu tür geziler, gençlerimizin farklı şehirleri tanımasını, farklı kültürlerle kaynaşmasını ve toplumsal duyarlılıklarının artmasını sağlıyor. Bugün burada çocuklarımızın gözlerindeki mutluluğu görmek, bizim için en büyük motivasyon kaynağı oldu. Dernek olarak sadece kadına yönelik şiddetle değil, aynı zamanda toplumun her kesimine dokunmaya, yardımlaşma ve dayanışma bilincini geliştirmeye gayret ediyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. - ELAZIĞ