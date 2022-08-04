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Kadına yönelik şiddetle mücadele çalışması yapıldı

Kadına yönelik şiddetle mücadele çalışması yapıldı

Adıyaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Adıyaman Emniyet Müdürlüğü tarafından il merkezinde kadına yönelik şiddetle mücadele farkındalık standı açıldı.

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Adıyaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Adıyaman Emniyet Müdürlüğü tarafından il merkezinde kadına yönelik şiddetle mücadele farkındalık standı açıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 1 Temmuz 2021 tarihinde açıklanan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planı çerçevesinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü iş birliğinde Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Farkındalık Standı açıldı.

Açılan farkındalık standına Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Osman Kolay ve Kurum çalışanları katıldı.

İl Müdürü Çelik, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personelleri tarafından hazırlanan kadın hukuk rehberi broşürlerinin dağıtımını gerçekleştirdi.

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Adıyaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik, "Kadına yönelik şiddetle mücadelemizi sıfır tolerans ilkesi ile sürdürüyoruz. Bu çerçevesinde şiddet olaylarına dikkat çekmek ve vatandaşlarımızın bu konudaki duyarlılığını arttırmak amacı ile belirli periyotlarla Farkındalık standı açıyor, şiddete maruz kalmaları ve yahut tanık olduklarında izleyebilecekleri hukuki yolları anlatan kadın hukuk rehberi broşürümüzü kadınlarımızın istifadelerine sunuyoruz. Ülkemizde ve ilimizde tek bir şiddet olayı dahi yaşanmaması temennisi ile vatandaşlarımızı bu konuda duyarlı olmaya davet ediyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Recep Tayyip Erdoğan Emniyet Müdürlüğü Adıyaman Yerel Haberler

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