Kadına Yönelik Şiddetin İzleri Paneli Erzurum'da Düzenlendi

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ), Atatürk Üniversitesi ve Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğiyle "Kadına Yönelik Şiddetin İzleri" isimli panel düzenlendi.

Kadına yönelik şiddet olaylarına dikkat çekmek, toplumsal duyarlılığı artırmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla "Şiddete Karşı Ses Ol" sloganıyla gerçekleştirilen programa ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen programın açılışında konuşan ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, kadına yönelik şiddetin çok boyutlu bir mesele olduğuna dikkat çekerek: "Kadına yönelik şiddet, yalnızca bireysel bir sorun ya da yalnızca belirli alanların ilgilendiği bir konu değil; toplumsal yaşamın bütününü etkileyen, kurumlar arası koordinasyon ve ortak sorumluluk gerektiren bir meseledir. Bu nedenle bugün burada, farklı bakış açıları ve uzmanlıkların bir araya gelmesi son derece kıymetli. Bizler, eğitim kurumları ve kamu kuruluşları olarak, toplumsal refahı güçlendirme konusunda ortak bir amaca sahibiz. Bu amaç, insan onuruna saygı duyulan, eşitlik ve adalet ilkelerinin yaşatıldığı bir toplum idealine dayanır. Bugün yürüttüğümüz çalışmalar, oluşturduğumuz farkındalık ve geliştirdiğimiz iş birlikleri, şiddetin önlenmesine yönelik uzun vadeli çabalara katkı sunmayı hedeflemektedir. Panel kapsamında ele alınacak değerlendirmelerin hem bireysel farkındalığı artıracağına hem de kurumlarımızın gelecekteki çalışmalarına ışık tutacağına inanıyorum. Üniversitemiz, her bir bireyin kendini güvende, eşit ve değerli hissettiği bir yaşam kültürünün gelişmesine katkı sunma kararlılığını sürdürmektedir. Aynı şekilde, ortak paydaşlarımızın yürüttüğü çalışmalar da toplumsal dayanışmanın ve koordinasyonun önemini gözler önüne sermektedir. Bu vesileyle, bu organizasyona emek veren tüm paydaş kurumlara, panelistlerimize ve katılım gösteren tüm misafirlere teşekkür ediyor; panelin verimli, yapıcı ve ufuk açıcı bir ortam oluşturmasını diliyorum" diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından moderatörlüğünü ETÜ Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Bahtınur Möngü'nün üstlendiği panelde; Prof. Dr. Ayşe Gürol, Prof. Dr. Elif Küçük Durur ve Doç. Dr. Esra Karakuş Umar kadına yönelik şiddetin farklı boyutlarını ele alan sunumlar yaptı.

Programın son bölümünde ise akademisyenler; kadına yönelik şiddetin toplumsal, hukuki ve medya boyutları üzerine değerlendirmelerde bulunarak çözüm odaklı önerilerini paylaştı. - ERZURUM