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Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü Etkinliği Gerçekleştirildi

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü Etkinliği Gerçekleştirildi
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Anadolu Üniversitesi'nde Kadına Yönelik Şiddet Konulu Açılış Toplantısı, Doç. Dr. Zerrin Sungur Taşdemir'in konuşmasıyla başladı. Etkinlikte, kadına yönelik şiddetin insan hakları ihlali olduğu vurgulandı ve toplumda bu konuda farkındalığı artırma amacı taşındı.

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü çerçevesinde, Anadolu Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Merkezi (AKAUM) tarafından 'Kadına Yönelik Şiddet Konulu Açılış Toplantısı' gerçekleştirildi.

Anadolu Üniversitesi Merkezler Birimler Binası'nda gerçekleştirilen toplantıda konuşan AKAUM Müdürü Doç. Dr. Zerrin Sungur Taşdemir, 25 Kasım - 10 Aralık tarihleri arasında '16 Günlük Aktivizm Kampanyası' başladığına dikkat çekerek, "Anadolu Üniversitesi'nde 25 Kasım kadına yönelik şiddete karşı uluslarararsı mücadele ve dayanışma gücüne ilişkin etkinlikleri başlatmak üzere beraberiz. Birleşmiş Milletler Kadın Birimi, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadınların güçlenmesi için çalışmaktadır. 1960 yılında Dominik Cumhuriyeti'nde Mirabal Kardeşler Patria, Minerva ve Maria Teresa diktatörlüğe karşı mücadele verdiler, ağır baskı ve hapis cezasına çarpıtıldılar. 25 Kasım 1960'da Mirabal Kardeşler, Trujillo diktatörlüğü tarafından öldürüldü. Ölümlerinin 1 yıl ardından başlatılan diktatörlük karşıtı hareket diktatörlüğün sona ermesini sağladı. Onların özgürlük ve insan hakları için verdikleri mücadele, dünyada ve Türkiye'de insan hakları savunucuları ve kadın hareketlerinin sembolü haline geldi" dedi.

"Dünyada her 3 kadından 1'i şiddetin değişik birimlerine halen maruz kalmaktadır"

Taşdemir, sözlerinin devamında,"1999 yılında Birleşmiş Milletler'de 25 Kasım'ın 'Kadına Yönelik Şiddetin Ortadan Kaldırılması İçin Uluslararası Mücadele Günü' olarak belirlenmesine karar verdi. Kadına yönelik şiddet, toplum içinde ya da özel hayatta cinsiyete dayalı olarak kadının fiziksel, cinsel ve psikolojik zarar görmesi ve acı çekmesi ile sonuçlanan ya da bu tür sonuçlara yol açabilecek olan tehdit, baskı ve özgürlüğün keyfi olarak engellenmesine karşılık gelmektedir. Dünyada her 3 kadından 1'i şiddetin değişik birimlerine halen maruz kalmaktadır. Kadınlar yaşamın her alanında ve mücadelelilerinde şiddete uğramaktadır. Dünyanın çeşitli bölgelerinde devam eden savaşlarda ve iç çatışmalarda kadınlar ve kız çocukları tecavüze uğrayıp, öldürülmekte ya da insan ticaretinin öznesi haline gelmektedir. Türkiye'de erkek şiddeti 344 kadının hayattan kopartmış, 558 kadını ise yaralanmıştır" ifadelerini kullandı.

"Kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddete hayır"

Kadına Yönelik Şiddet Konulu Açılış Toplantısı, AKAUM Müdürü Doç. Dr. Zerrin Sungur Taşdemir'in açılış konuşmasının ardından Tazelenme Üniversitesi temsilcilerinden Şükran Bilge ve Ferhat Taşdelen'in kadına yönelik şiddetin insan haklarına vurulan bir darbe olduğu ve çocukların da aile içindeki şiddetten en çok etkilenen bireylerin olduğuna değinmesiyle devam etti. Merkezler Birimler Binası İdari Sorumlusu Şermin Akaltan ve ekibi ise, 'Kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddete hayır' sloganları attı. Eskişehir Kent Konseyi Kadın Meclisi Üyesi ve Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Üyesi Ayten Bayraktaroğlu'nun Kadına yönelik şiddetin en önemli unsurunun çocukluktan başladığına ve çocuklarda şiddetin aileden başladığına değinmesinin ardından toplantı sona erdi.

Toplantıya AKAUM Müdürü Doç. Dr. Zerrin Sungur Taşdemir'in yanı sıra AKAUM Merkez Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Ayşen Balkaya Çetin başta olmak üzere çok sayıda kişi katıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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