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Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Vurgusu

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Vurgusu
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ATSO TOBB Antalya Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı Serap Kocaoğlu, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, kadına yönelik şiddetin insan hakkı ihlali olduğunu ve ekonomik özgürlük ile eğitimin şiddeti önlemedeki kritik önemini vurguladı.

ATSO TOBB Antalya KGK İcra Komitesi Başkanı Serap Kocaoğlu, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, kadına yönelik her türlü şiddetin insan hakkı ihlali olduğunu vurguladı.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Antalya Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı Serap Kocaoğlu, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında bir mesaj yayınladı. Kocaoğlu, şiddete maruz kalan kadınların yaşadığı fiziksel ve ruhsal travmaların yanı sıra özgüvenlerini ve hak arama isteklerini kaybettiklerini belirterek, "Eğitim ve ekonomik özgürlüğü olmayan kadınlar, maddi yetersizlikler ve geleneksel toplum baskısı nedeniyle yaşadığı şiddeti normalleştirirken; eğitimli ve ekonomik olarak bağımsız kadınlar ise aile bütünlüğünü bozmamak ya da toplumsal itibar kaygısıyla şiddeti yıllarca gizleyebiliyor" dedi.

Şiddetle mücadelede sadece yasal düzenlemelerin yeterli olmadığını ifade eden Kocaoğlu, "Devlet politikalarının etkin uygulanması, şiddeti önlemek için bilinçlendirme eğitimlerinin artırılması ve bu farkındalığın küçük yaşlardan itibaren kazandırılması şarttır. Şiddet görmüş ailelerde yetişen çocukların bu döngüyü devam ettirme riski de büyüktür" diye konuştu.

Kadınların ekonomik özgürlüğü, eğitimi ve sosyal hayatta aktif rol almasının şiddetin önlenmesinde kritik öneme sahip olduğunu belirten Kocaoğlu, TOBB Antalya Kadın Girişimciler Kurulu olarak bu yönde projeler geliştirmeye devam edeceklerini söyledi. Kocaoğlu, "Kadınların özgürce var olabildiği, adil ve şiddetsiz bir dünya istiyoruz. Bu hedeflere ulaşmak için 'Haklı Şiddet Olmaz' diyerek her türlü şiddetin karşısında duruyoruz" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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