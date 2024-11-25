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Kadına Yönelik Şiddete Karşı Farkındalık Etkinliği

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Farkındalık Etkinliği
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25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle Kula'da stantlar açıldı. Kaymakam Özdemir, vatandaşlara broşürler ve gül dağıtırken, kadına yönelik şiddetle mücadele konularında bilgilendirmede bulundu.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında Kula 80.Yıl Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü ile kolluk kuvvetleri önderliğinde stant açıldı. Kadına yönelik şiddetle mücadelenin anlatıldığı stantta, Kaymakam Ömer Ahmet Özdemir'de vatandaşlara bilgilendirici broşürler ve gül dağıttı.

Kula 80. Yıl Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü, Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında ilçenin bazı noktalarında stant açtı. Kadına yönelik şiddetle mücadele ve Kadın Destek Uygulaması'nın (KADES) anlatıldığı farkındalık etkinliğinde Kaymakam Ömer Ahmet Özdemir ve protokol üyeleri de katıldı. Kolluk kuvvetleri ile birlikte vatandaşlara kadına yönelik şiddetle mücadele konularında bilgilendirici broşürler dağıtan Kaymakam Özdemir, kadınlara da gül dağıttı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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