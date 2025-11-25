Haberler

Kadına Yönelik Şiddete Dikkat Çeken '25 Kadın 25 Hikaye' Sergisi Erzurum'da Açıldı

Erzurum Valiliği ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün düzenlediği '25 Kadın 25 Hikaye' sergisi, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında açıldı. Sergi, toplumsal farkındalık oluşturmayı ve kadınların güçlenmesini desteklemeyi amaçlıyor.

Erzurum Valiliği himayesinde, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinasyonunda hazırlanan "25 Kadın 25 Hikaye" farkındalık sergisi, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında bir alışveriş merkezinde açıldı.

Program, protokolün katılımıyla gerçekleştirilen açılış kurdelesinin kesilmesi ile başladı. Açılışın ardından sergi ve stantlar ziyaretçilere açıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, sergi alanında yürütülen çalışmalar, şiddetle mücadele faaliyetleri ve kurumlar arası iş birlikleri hakkında Erzurum Vali Yardımcısı Didem Dinç Özay'a kapsamlı bilgi verdi. Vali Yardımcısı Didem Dinç Özay, bilgilendirmenin ardından sergi alanını protokol üyeleriyle birlikte gezerek stantlarda yer alan kurum ve STK temsilcilerinden bilgi aldı. Kadına yönelik şiddetle mücadelede aktif çalışan kadın STK'ları, üniversiteler, Aile Destek Merkezleri ve kamu kurumları tarafından hazırlanan bilgilendirme stantları ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) Müdürü Şükran Göktaş'ın açılış konuşması

Etkinliğin açılışında konuşan Erzurum ŞÖNİM Müdürü Şükran Göktaş şu ifadeleri kullandı:

"25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında, kadına yönelik şiddete dikkat çekmek, toplumsal farkındalığı artırmak ve duyarlılığı güçlendirmek amacıyla hazırladığımız '25 Kadın 25 Hikaye' isimli farkındalık sergisi ve stant açılış programını gerçekleştirdik. Kadına yönelik şiddet insan onurunu hedef alan, toplumun tüm kesimlerini derinden etkileyen ve asla kabul edilmesi mümkün olmayan bir ihlaldir. Bizler 'şiddete sıfır tolerans' ilkesiyle hareket eden bir kurum olarak farkındalığı artırmayı, mücadeleyi güçlendirmeyi ve kadınların güvenliğini önceleyen politikaları kararlılıkla sürdürmeye devam ediyoruz. 25 Kadın 25 Hikaye sergisi toplumda bilinç oluşturmayı, kadınların güçlenmesini desteklemeyi ve dayanışma ruhunu artırmayı amaçlamaktadır. Unutmayalım ki, biz büyük bir aileyiz. Bu ailenin temelinde sevgi, saygı, şefkat ve adalet vardır. Kadına saygı, insanlığa saygıdır. Sergimize katkı sunan tüm paydaşlara, mesai arkadaşlarıma ve farkındalığımıza güç katan tüm katılımcılara teşekkür ediyorum. Bu mücadelenin 'Şiddete Sıfır Tolerans' ilkesiyle daha güçlü yarınlara vesile olmasını diliyorum."

Güzel Sanatlar Fakültesi'nden 25 eser sergilendi

Etkinlikte Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerinin hazırladığı 25 resim eseri sergilendi. Fakülteyi temsilen Prof. Dr. Bünyamin Aydemir, öğrencilerin çalışmalarını yerinde inceleyerek desteklerini iletti. Öğrencilere teşekkür belgeleri verildi. Sergiye katkı sağlayan Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerine teşekkür belgeleri, programın sonunda Erzurum Vali Yardımcısı Didem Dinç Özay tarafından takdim edildi.

Açılışa Erzurum Vali Yardımcısı Didem Dinç Özay, Yakutiye Kaymakamı Tuncay Kaldırım, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bünyamin Aydemir, kamu kurumlarının yöneticileri ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
