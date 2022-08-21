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Kadına şiddetle mücadeleyi anlattılar

Kadına şiddetle mücadeleyi anlattılar

Yerel Haberler

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Yığılca ilçesinde vatandaşlarla bir araya gelen jandarma ekipleri, kadına yönelik şiddetle mücadeleye ilişkin bilgilendirmelerde bulundu.

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Yığılca ilçesinde vatandaşlarla bir araya gelen jandarma ekipleri, kadına yönelik şiddetle mücadeleye ilişkin bilgilendirmelerde bulundu.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kadın ve aile içi şiddetle mücadelede farkındalık oluşturmak amacıyla eğitimlerini sürdürüyor. Bu çerçevede çalışmalarına devam eden ekiplerin son durağı Yığılca oldu. Burada vatandaşlarla bir araya gelen jandarma ekipleri, hem aile içi hem de kadına yönelik şiddetin önlenmesine yönelik detaylı bilgilendirmelerde bulunarak, şiddetin kanunlardaki karşılığını da anlattı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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