Kadına şiddetle mücadelede 14 bin 217 erkeğe eğitim verildi

Kadına Yönelik Mücadele İl Eylem Planı çerçevesinde yıl içinde 30 bin erkeğe temel bilgilendirme ve farkındalık oluşturma eğitimleri verileceğini açıklayan Vali Ali Çelik, şu ana kadar 14 bin 217 erkeğe ulaşıldığını söyledi.

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Komisyonu 2022 Yılı 2. Toplantısı, Vali Ali Çelik'in başkanlığında yapıldı. Toplantıda; Kadına Yönelik Mücadele İl Eylem Planı doğrultusunda hazırlanan 2022 yılı faaliyet planı çerçevesinde kurumların faaliyetleri değerlendirildi.

Kadına Yönelik Mücadele İl Eylem Planı çerçevesinde yıl içinde 30 bin erkeğe temel bilgilendirme ve farkındalık oluşturma eğitimleri verileceğini açıklayan Vali Ali Çelik, şu ana kadar 14 bin 217 erkeğe ulaşıldığını söyledi.

Vali Ali Çelik; kadına Yönelik Şiddetle Mücadele çerçevesinde İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Müftülüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü, İl Göç İdaresi personellerinden oluşturulan eğitim ekiplerinin; öğrenci yurtları, kıraathane, cezaevi, cami gibi birçok alanda eğitim faaliyetlerini sürdüreceğini söyledi.

"19 bin 426 kadın, Kades'i telefonuna yükledi"

Kadın Acil Destek ( Kades ) uygulamasının tanıtımı ve yaygınlaştırılmasıyla ilgili çalışmaların devam ettiğini söyleyen Vali Ali Çelik, 1 Haziran itibarıyla tanıtım stantlarının kurularak çok sayıda kadının Kades'le tanışması ve telefonlarına yüklemesinin sağlandığını kaydetti. Vali Çelik, Kütahya'da 19 bin 426 kadının KADES uygulamasını telefonuna yüklediğini belirtti.

Vali Çelik, şiddet uygulayan ya da uygulama ihtimali bulunan kişilerin takibi amacıyla İçişleri Bakanlığınca hayata geçirilen elektronik kelepçe uygulaması çerçevesinde Kütahya'da 4 vakanın takibinin sürdüğünü belirtti. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel