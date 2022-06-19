Kadına şiddetle mücadele görüşüldü DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay başkanlığında düzenlenen toplantıda, "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 2022 Yılı Faaliyet Planı" gözden geçirildi. DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay başkanlığında düzenlenen toplantıda, "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 2022 Yılı Faaliyet Planı" gözden geçirildi. Vali Cevdet Atay başkanlığında koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi. Vali Yardımcısı Gürbüz Saltaş, kaymakamlar, ilgili kurum ve kuruluş müdürlerinin katılımıyla gerçekleştirilen koordinasyon toplantısında, faaliyet planı gözden geçirilerek, 2022 yılının ilk 6 ayında yapılan çalışmalar değerlendirildi. Kalan aylarda yapılacak faaliyetlerin görüşüldüğü toplantıda, kadına yönelik şiddetle mücadelenin kararlılıkla devam ettirilmesi planlandı. - DÜZCE İhlas Haber Ajansı / Yerel Düzce Yerel Haberler

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