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"Kadına şiddet insanlık suçudur" yazılı tişörtler giyerek broşür dağıttılar

Yerel Haberler

'Kadına şiddet insanlık suçudur' yazılı tişörtler giyerek broşür dağıttılar

Maltepe Belediyesi'nde çalışan psikolog ve sosyologlardan oluşan bir ekip, kadına şiddetle mücadele broşürlerini esnaflara ve ağırlıklı olarak erkeklere dağıttı.

Maltepe Belediyesi'nde çalışan psikolog ve sosyologlardan oluşan bir ekip, kadına şiddetle mücadele broşürlerini esnaflara ve ağırlıklı olarak erkeklere dağıttı. "Kadına şiddet insanlık suçudur" yazılı tişörtler giyen ve ayrıca bilgilendirmede bulunan ekibe vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Maltepe Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünde görevli psikolog ve sosyologlardan oluşan 3 kişilik bir ekip, Maltepe Kaymakamlığı ile birlikte yürütülen "Kadına El Kal-ka-maz!" projesi çerçevesinde hazırlanan afiş ve broşürleri Feyzullah mahallesinde dağıttı. Ekip, KADES başta olmak üzere şiddetin insanlar üzerindeki etkisini anlatan, kadına şiddetin hukuki, dini ve sosyal açıdan incelenmesini içeren ve kadınların şiddet gördüklerinde ulaşması gereken numaraların da yer aldığı broşürleri esnaflara dağıttı. Ayrıca esnafların dükkanlarına afişleri de asan ekip, başta erkekler olmak üzere vatandaşlara kadına şiddetle mücadele çerçevesinde yapılması gerekenleri anlattı.

Bilgilendirmeden oldukça mutlu olduklarını söyleyen vatandaşlar, belediye ekiplerine duyarlılıklarından ötürü teşekkür etti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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