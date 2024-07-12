Üye Girişi
Haberler

Kadın ve Demokrasi Vakfı Gazze için Hayır Panayırı Düzenledi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Niğde'de Kadın ve Demokrasi Vakfı tarafından 'Gazze'ye Kardeş Payı' kampanyası çerçevesinde hayır panayırı açıldı. Panayırda tekstil, giyim, ev araç gereçleri ve yiyecek stantları yer alıyor. Niğde Valisi Cahit Çelik de panayırı ziyaret ederek kampanyaya destek oldu.

Kadın ve Demokrasi Vakfı Niğde İl Temsilciliği, ' Gazze'ye Kardeş Payı' kampanyası çerçevesinde hayır panayırı açtı.

Niğde Ömer Halisdemir Meydanı'nda 2 gün açık olacak olan panayırda; tekstil, giyim, ev araç gereçleri ile yiyecek stantları yer alıyor. Açılan hayır çarşısını gezen Niğde Valisi Cahit Çelik; kampanyaya emeği geçenlere teşekkür ederken stantlardan çocuklara hediye alarak kampanyaya destek oldu. Vali Çelik burada yaptığı açıklamada; " Gazze'de çok büyük bir zulüm var. Orada 40 binin üzerinde Müslüman kardeşimiz hayatını kaybetti ve yaralanan insan sayısına da baktığımız zaman 100 binin üzerinde kardeşimiz yaralandı. Gerçekten dünyanın gözü önünde çok büyük bir vahşet yaşanıyor. Bizler de burada oradaki kardeşlerimizin yararına hayır çarşısı düzenledik. Buradaki ürünlerin paraları toplanıp Filistin'deki kardeşlerimize gıda olarak ulaştırılacak" diye konuştu. Açılan stantlardan el edilen gelir Türk Kızılay'ı ile imzalanan protokol gereği yiyeceğe dönüştürülerek Gazze'ye ulaştırılacak.

Hayır panayırı, 13 Temmuz Cumartesi günü saat 20.00'ye kadar açık kalacak. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Demokrasi Niğde Gazze İnsan Hakları Kadın Yerel Güncel Haberler

Sosyal medyada canlı yayın yapıyordu, yanlışlıkla kafasına sıktı

Sosyal medyada canlı yayın yapıyordu, yanlışlıkla kafasına sıktı

 Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kürtçe trafik uyarıları yazmaya başladı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kürtçe trafik uyarıları yazmaya başladı

 AK Parti, en düşük emekli maaşına yapılacak zamla ilgili tarih verdi

AK Parti, en düşük emekli maaşına yapılacak zamla ilgili tarih verdi

Bakmadan Geçme

MasterChef Bartu kimdir? 2024 MasterChef Bartu Ergün kaç yaşında, nereli? EURO 2024 kupası altın mı, neyden yapılmış, değeri ne kadar? EURO 2024 kupası kaç kilo, gümüş mü? 16 Temmuz 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! 16 Temmuz burç yorumları nedir? 13-14 Temmuz Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 13-14 Temmuz 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 13-14 Temmuz Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 13-14 Temmuz İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 13-14 Temmuz Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 13-14 Temmuz İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 13-14 Temmuz Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 13-14 Temmuz Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 13 Temmuz AFAD ve Kandilli deprem listesi! 13 Temmuz Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? TRT 1 canlı maç izle! İSPANYA-İNGİLTERE CANLI izle! TRT HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki 13 Temmuz 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! 15 Temmuz 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! 15 Temmuz burç yorumları nedir?
Erdoğan'dan 3. Dünya Savaşı yorumu: Risk görmüyorum, görmek de istemiyorum

Erdoğan'dan 3. Dünya Savaşı yorumu: Risk görmüyorum, görmek de istemiyorum
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title