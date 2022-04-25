Konyaaltı Belediyesi'nin Egemenlik Kupası Tenis Turnuvası'nda Kadın Tenisçi Rakip Tanımadı

Konyaaltı Belediyesi'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlediği Egemenlik Kupası Tenis Turnuvası'nda "Master Tekler" kategorisinde mücadele eden 16 sporcu arasındaki tek kadın tenisçi Sabina Shaydolina, tüm rakiplerini yenerek birinci oldu.

21 ayrı kategoride düzenlenen turnuva, Hayatpark'ta düzenlenen ödül töreni ile sona erdi. Turnuvaya Rus tenisçi Sabina Shaydolina damga vurdu. 16 sporcunun mücadele ettiği Master Tekler kategorisinde yarışan tek kadın sporcu Shaydolina, tüm rakiplerini yenerek bu kategoride şampiyon oldu. Bu kategoride oynamayı çok istediğini söyleyen Sabina, profesyonel bir tenisçi olduğunu ve Türkiye'de antrenörlük yaptığını belirtti.

Son maçta çok zorlandığını kaydeden Shaydolina, turnuvada yer aldığı için çok mutlu olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Profesyonel grupta yarıştım. Şu an Türkiye'ye geldim ve burada antrenörlük yapıyorum. Tenis turnuvasında her şeyi çok beğendi ve organizasyon çok net geçti. Herkese çok teşekkür ederim. İzleyiciler bana ona çok destek verdi. Herkesin bayramını kutluyorum."

"GELENEKSELLEŞTİRMEK İSTİYORUZ"

Bu yıl ilkini düzenledikleri Egemenlik Kupası Tenis Turnuvası'nı geleneksel hale getirmek istediklerini söyleyen Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, turnuvayı daha anlamlı kılmak için 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile bütünleştirdiklerini belirtti. Tenis oynamak isteyenlere her zaman daha fazla imkan sağlamaya çalıştıklarını kaydeden Esen, göreve geldikleri günden bu yana Konyaaltı'nda sportif faaliyetlere ağırlık verdiklerini söyledi. Deneyimli tenis hocaları ile birlikte keyifli ve güzel bir turnuva hazırladıklarını dile getiren Esen, yine kendi tesislerinde masa tenisi projesi hazırladıklarının müjdesini verdi. Geleneksel hale getirmek istedikleri tenis turnuvasının bir ayağını da masa tenisinin oluşturmasını planladıklarını belirten Esen, masa tenisini kapalı alanda yapmayı amaçladıkları için her türlü hava koşulunda turnuvanın devam edebileceğini ekledi.

BARIŞ VE ÇAĞDAŞLIK VURGUSU

Barış ve çağdaşlığın spor sayesinde tüm topluma yayılabileceğine vurgu yapan Başkan Esen, Konyaaltı'nın bu konuda örnek bir yer olduğunu kaydetti. Tenisin barışçıl bir spor olduğunu söyleyen Esen, bu anlamlı günü tüm yurttaşları ile paylaşmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti. Aydınlık ve çağdaşlığın Konyaaltı'na çok yakıştığını belirten Başkan Esen, sözlerii şöyle noktaladı:

"Ne mutlu ki bana sizler gibi insanlara burada hizmet etme şansına erişmiş bulunuyorum. Emin olunuz bize verdiğiniz oylara ve bize verdiğiniz göreve hiçbir şekilde halel getirmeden harfiyen istediğiniz gibi yerine getireceğiz."