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Kadın STK'ları ile Şiddetle Mücadele Toplantısı Erzurum'da Gerçekleştirildi

Kadın STK'ları ile Şiddetle Mücadele Toplantısı Erzurum'da Gerçekleştirildi
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Erzurum'da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, kadın sivil toplum kuruluşlarıyla şiddetle mücadele ve kadınların güçlendirilmesi konulu bir toplantı düzenledi. İş birliğinin önemi vurgulandı.

Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürlüğü (ŞÖNİM), kentte bulunan kadın sivil toplum kuruluşlarının (STK) yöneticileri ile bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıda, kadınların güçlendirilmesi, toplumsal farkındalık çalışmaları ve şiddetle mücadele konuları ele alındı. ŞÖNİM Müdürü Şükran Göktaş, toplantıda yaptığı konuşmada kadın STK'larla iş birliğinin önemine vurgu yaparak, "Şiddetle mücadelede tüm paydaşların katkısı büyük bir anlam taşıyor. Karşılıklı iş birliği ve ortak çalışmalar sayesinde daha güçlü bir toplumsal farkındalık oluşturabiliriz" dedi.

Göktaş ayrıca, ortak çalışma kültürünün benimsenmesi ve kamu kurumları ile iş birliğinin geliştirilmesinin önemine dikkat çekti. Bu tür çalışmaların toplumsal sorunların çözümünde etkili olduğunu belirten Göktaş, kurumlar arası koordinasyonun şiddetle mücadelede güçlü bir araç olduğunu ifade etti.

Toplantıya katılan kadın STK temsilcileri, kendi deneyimlerini ve önerilerini paylaşarak şiddetle mücadelede ortak projeler geliştirilmesi konusunda görüş birliğine vardı.

Etkinlik, kadın STK'ların şiddetle mücadelede daha etkin bir şekilde rol alması ve ortak projeler üretilmesi için düzenli toplantılar yapılması kararıyla sona erdi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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