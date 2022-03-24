'Kadın Sağlığı Eğitimi Projesi' İncirliova'da tanıtıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

'Kadın Sağlığı Eğitimi Projesi' İncirliova'da tanıtıldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
'Kadın Sağlığı Eğitimi Projesi' İncirliova'da tanıtıldı

Kadınların sağlığını korumak ve yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'un eşi Hülya Aksoy'un koordinatörlüğünde başlatılan 'Kadın Sağlığı Eğitim Projesi' İncirliova'da tanıtıldı.

İNCİRLİOVA, AYDIN (İHA) - Kadınların sağlığını korumak ve yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'un eşi Hülya Aksoy'un koordinatörlüğünde başlatılan 'Kadın Sağlığı Eğitim Projesi' İncirliova'da tanıtıldı.

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü'nce yürütülen 'Kadın Sağlığı Eğitim Projesi' İncirliova tanıtım toplantısı İlçe Kaymakamı Canan Hançer Baştürk, daire amirleri ve eşleri, muhtarlarımız ve eşleri, okul müdürleri ile vatandaşların katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantı saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Gülay Elçi'nin açılış konuşması, İlçe Kaymakamı Canan Hançer Baştürk'ün konuşmaları akabinde İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde görevli Dr. Emel Bakırlı'nın kanser türleri ve kadın sağlığı ile ilgili eğitim sunumu ile devam etti.

Toplantı İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli Polis Memuru Safiye Eğribaş ve Zübeyde Doğan İray'ın kadına şiddetle mücadele kapsamında yapılan çalışmalar, KADES uygulaması, madde bağımlılığı ile mücadele konularında yapılması gerekenlerle ilgili olarak bilgilendirme çalışmalarıyla sona erdi. - AYDIN

'Kadın Sağlığı Eğitimi Projesi' İncirliova'da tanıtıldı

'Kadın Sağlığı Eğitimi Projesi' İncirliova'da tanıtıldı

'Kadın Sağlığı Eğitimi Projesi' İncirliova'da tanıtıldı

'Kadın Sağlığı Eğitimi Projesi' İncirliova'da tanıtıldı

'Kadın Sağlığı Eğitimi Projesi' İncirliova'da tanıtıldı

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Hüseyin Aksoy, İncirliova, Hisarcık, Aydın, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title