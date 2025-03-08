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Kadın Paramedik Müzeyyen Karahan: 'Zoru Başarmakta Üzerimize Yok'

Kadın Paramedik Müzeyyen Karahan: 'Zoru Başarmakta Üzerimize Yok'
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Sağlık Bakanlığı bünyesinde çalışan Müzeyyen Karahan, ambulans şoförü olarak hastalarına umut olmak için trafikte zorluklara göğüs geriyor. Kadınların mesleklerdeki yerini güçlendiren Karahan, ‘Bir hastaya dokunuyoruz, bir umudu taşıyoruz’ diyor.

Saniyelerin bile hayat kurtardığı anlarda direksiyon başında görev yapan paramedik ambulans şoförü Müzeyyen Karahan, trafikteki bütün zorluklara göğüs gererek binlerce kişiye umut oluyor.

Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışan paramedik ambulans şoförü Müzeyyen Karahan, bir hastaya umut olabilmek için direksiyon başında mücadele veriyor. Aldığı ileri sürüş tekniğinin ardından göreve başlayan Karahan, hastaların sağlık kuruluşlarına yetiştirilmesi gereken anlarda direksiyon başına geçerek, her gün onlarca insanın hayatına dokunuyor. Trafikteki zorluklara göğüs gererek hastaların yardımına koşmakla kalmayan Karahan, aynı zamanda erkeklerin egemen olduğu meslekte de kadının gücünü gösteriyor.

"Bir hastaya dokunuyoruz, bir umudu taşıyoruz"

Paramedik ambulans şoförü Karahan, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, hastayı acil bir şekilde hastaneye taşıdıkları esnada zamanla yarıştıklarına değinerek, "Sadece direksiyon başında olmak değil, bir hastaya dokunuyoruz ve bir umudu taşıyoruz. Bu gibi durumlarda araçların fermuar sistemini çok net bilmemesi, araçların sağ ve sol şeritten ayrı ayrı yol vermemeye çalışması bizi zora sokuyor. Bazen kadın sürücü görünce 'bakanlıkta çalışacak erkek yok mu?' diye laf atanlar oluyor. Kadın sürücü olduğumuz için yarış yapmak isteyenler oluyor" diye konuştu.

Kadının istediği her şeyi yapabileceğine inandığını söyleyen Karahan, gücün sadece fiziksel olarak değil, akıl, azim ve kararlılıkla da gelebileceğine inandığını kaydetti.

"Kadın olarak zoru başarmakta üzerimize yok"

"Kadın olarak zoru başarmakta üzerimize yoktur diye düşünüyorum" diyen Karahan, sözlerine şöyle devam etti:

"Nene Hatun'dan tutun ki zamanımıza kadar atalarımızdan gelen bir durum. O yüzden hiçbir şeyden korkmasınlar. Biz korkmadan çalışıyoruz. Ellerimizdeki nasıra baktığımız zaman emeğimizin karşılığını çok güzel görebiliyoruz. Kadınlara da tavsiyem yapabilecekleri kapasitedeki her meslek dalında en iyisi olmaya çalışsınlar."

Fermuar sistemi

Hastayı sağlık kuruluşuna ivedi ulaştırabilmek adına ambulansın geçiş önceliğine sahip olduğu durumlara da değinen Karahan, "Bu gibi durumlarda fermuar sistemini kullanıyoruz. Sağdaki araçların sağ tarafa, soldaki araçların sol tarafa birazcık kaymasıyla açılabilecek bir sistem. Bu gibi durumda biz orta şeritten çok rahat bir şekilde hastaneye yönlenebiliyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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