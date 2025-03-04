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Kadın Meclisi'nden Vali Çiftçi'ye Ziyaret

Kadın Meclisi'nden Vali Çiftçi'ye Ziyaret
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Erzurum Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Yadigar Nesrin Şerbetçioğlu, yönetim kuruluyla birlikte Vali Mustafa Çiftçi'yi ziyaret ederek madde bağımlılığı ile mücadele konusundaki projelerini paylaştı.

Erzurum Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Yadigar Nesrin Şerbetçioğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'yi makamında ziyaret etti.

Ziyarette, Kadın Meclisi'nin madde bağımlılığı ile mücadele konusunda yürüttüğü çalışmalar ele alındı. Kadın Meclisi üyeleri, toplumun bilinçlendirilmesi ve gençlerin korunması adına hayata geçirilen projeler hakkında Vali Çiftçi'ye bilgi verdi.

Vali Mustafa Çiftçi, madde bağımlılığı ile mücadelenin önemine vurgu yaparak, bu konuda sivil toplum kuruluşlarının ve yerel yönetimlerin iş birliği içinde çalışmasının gerekliliğini dile getirdi. Kadın Meclisi'nin yürüttüğü projeleri takdirle karşıladığını belirten Vali Çiftçi, bağımlılıkla mücadelede her türlü desteğe hazır olduklarını ifade etti.

Ziyaret, karşılıklı görüş alışverişi ve iş birliği mesajlarıyla sona erdi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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