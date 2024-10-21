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Kadın Meclisi'nden Sürdürülebilir Yaşam Projesi

Kadın Meclisi'nden Sürdürülebilir Yaşam Projesi
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Nilüfer Kent Konseyi Kadın Meclisi, 21 Ekim Dünya Onarım Günü'nde atık materyalleri rengarenk çantalara dönüştüren bir proje gerçekleştirdi. Etkinlik, sürdürülebilir yaşam ve geri dönüşüm konusunda farkındalık oluşturmayı amaçlıyor.

Nilüfer Kent Konseyi Kadın Meclisi üyeleri, 21 Ekim Dünya Onarım Günü'nde anlamlı bir projeye imza attı. Kullanılmayan atık materyaller, kadın gönüllülerin ellerinde rengarenk çantalara dönüştürüldü.

Nilüfer Kent Konseyi Kadın Meclisi, sürdürülebilir yaşam ve geri dönüşüm konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla örnek bir projeyi hayata geçirdi. Karaman Dernekler Yerleşkesi'nde düzenlenen atölyede, İleri Dönüşüm Çalışma Grubu üyeleri, daha önce çeşitli etkinliklerde kullanılan ve atıl durumda olan atık malzemeleri yeniden değerlendirdi.

Kadın Meclisi üyelerinin özverili çalışmaları sonucunda, atık malzemeler göz alıcı ve kullanışlı çantalara dönüştürüldü. Sürdürülebilir yaşama dikkat çekmek amacıyla üretilen bu çantaların özel günlerde dağıtılması planlanıyor.

Etkinlikte ayrıca, önümüzdeki bir yılda gerçekleştirilecek benzer çalışmaların takvimi de belirlendi. Nilüfer'de yaşayan tüm kadınlar, düzenlenecek atölye çalışmalarına davet edildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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