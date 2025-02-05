Kadın Liderlerle Dönüşüm Buluşmaları Devam Ediyor

Türkiye Soroptimist Kulüpleri Federasyonu (TSKF), Kadının Ekonomik Güçlendirilmesi Çalışma Grubu, "Kadın Liderlerle Dönüşüm Buluşmaları" toplantılarına devam ediyor.

İlki Manisa'da, ikincisi Denizli'de, üçüncüsü İzmir'de gerçekleştirilen toplantıların dördüncüsü, 7 Şubat 2025Cuma günü, saat 14.00-16.00 arasında BTSO Hizmet Binası Çok Amaçlı Salon'da düzenlenecek.

Toplantının konuğu, Sage Diniz Otomotiv Genel Müdürü İpek Yalçın olacak. Yalçın, "Kadın Liderlerle Dönüşüm Buluşmaları" programında TSKF Kadının Ekonomik Güçlendirilmesi Çalışma Grubu Koordinatörü Dilek Cesur'un moderatörlüğünde, katılımcılarla iş dünyasında kadının yeri ve önemi ile ilgili düşüncelerini paylaşacak.

Katılımcıları bir araya getirecek karşılama ve ikram ile başlayacak programın açılış konuşmalarını TOBB Bursa Kadın Girişimciler Kurulu İcra Kurulu Başkanı Sabriye Şen ve Türkiye Soroptimist Kulüpleri Federasyonu Başkanı Betül Elmasoğlu yapacak.

Kadınların ve genç kızların hayatını geliştirmek için birbiriyle koordineli çalışan küresel gönüllü bir hareket olan Uluslararası Soroptimist Federasyonu'nun bir parçası olan Türkiye Soroptimist Kulüpleri Federasyonu, Türkiye'de çalışma grupları aracılığı ile kadın ve kız çocuklarının toplumdaki yerini güçlendirmeye yönelik birçok çalışma yapmakta.

Bu kapsamda Türkiye Soroptimist Kulüpleri Federasyonu'nun çalışma gruplarından biri olan Kadının Ekonomik Güçlendirilmesi Çalışma Grubu, 2024 yılında gerçekleştirmeyi hedeflediği" Kadın Liderlerle Dönüşüm Buluşmaları" etkinlikleriyle Türkiye'nin farklı illerinde, iş dünyasını bir araya getirerek kadınların yönetim kurullarında ve üst düzeyde yer alması ile ilgili bir farkındalığı hedefliyor.

TOBB Bursa Kadın Girişimciler Kurulu, kadın girişimciliğini ve istihdamını artırmak amacıyla çeşitli yenilikçi projeler gerçekleştirmektedir. Kadınların iş dünyasındaki rolünü güçlendirmeyi ve genç nesillere ilham verecek liderler yetiştirmeyi hedefleyen Kurul, girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmak, sanayi ve dijitalleşme gibi alanlarda kadınların görünürlüğünü artırmak, iş dünyasında kalite ve verimliliği yükseltmek için çalışmalarını sürdürmektedir.

Üniversitelerle iş birliklerinden toplumsal farkındalık projelerine kadar geniş bir yelpazede faaliyet gösteren TOBB Bursa Kadın Girişimciler Kurulu, kadınların ekonomik hayatta daha güçlü yer almasına katkı sağlamayı amaçlıyor. - BURSA