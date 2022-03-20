Kadın kursiyerlere 112 Acil Çağrı Merkezi tanıtıldı - Haberler

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Kadın kursiyerlere 112 Acil Çağrı Merkezi tanıtıldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Kadın kursiyerlere 112 Acil Çağrı Merkezi tanıtıldı

DÜZCE (İHA) – Düzce Kadın Emeği Merkezi kursiyerlerine 112 Acil Çağrı Merkezi'nin önemi ve faaliyetleri anlatıldı.

DÜZCE (İHA) - DÜZCE (İHA) – Düzce Kadın Emeği Merkezi kursiyerlerine 112 Acil Çağrı Merkezi'nin önemi ve faaliyetleri anlatıldı.

Düzce 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Gönül Günaydın Çabukoğlu, 112 Acil Çağrı Merkezinin bilinirliğini ve farkındalığını artırmak amacıyla tanıtım faaliyetlerine devam ediyor. Bu kapsamda, Düzce Kadın Emeği Merkezini ziyaret eden Günaydın Çabukoğlu, kadın kursiyerlere 112'nin tanıtımını yaptı. 112 Acil Çağrı Merkezi'nin önemini anlatan Çabukoğlu, faaliyetler konusunda da bilgilendirmelerde bulundu. - DÜZCE

Kadın kursiyerlere 112 Acil Çağrı Merkezi tanıtıldı

Kadın kursiyerlere 112 Acil Çağrı Merkezi tanıtıldı

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Düzce, 112, Yerel, Haberler

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