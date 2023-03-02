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Kadın kursiyerler depremzede çocuklar için oyuncak yapıyor

Yerel Haberler

Kadın kursiyerler depremzede çocuklar için oyuncak yapıyor

Çorum'daki Buhara Kadın Kültür Merkezinde gönüllü kadınlar, depremzede çocuklar için oyuncak yapıyor.

Çorum'daki Buhara Kadın Kültür Merkezinde gönüllü kadınlar, depremzede çocuklar için oyuncak yapıyor.

Deprem bölgesindeki afetzedeler için daha önceden kıyafet diken; baklava, mantı ve börek yapan gönüllü kadınlar çocukları da unutmadı. Buhara Kadın Kültür Merkezi kursiyerleri ve usta öğreticiler, deprem bölgesinde yaşayan çocuklar için oyuncak üretiyor. Dikiş atölyesinde çeşitli figürlerden oluşan bez oyuncaklar diken kadınlar, depremden etkilenen çocukları sevindirmek için yoğun bir çaba gösteriyor.

Depremden etkilenen çocukları bir nebze olsun mutlu etmeye çalıştıklarını belirten kursiyerler, çocuklara yaşadıkları korkuyu biraz da olsa unutturmayı ve yüzlerini güldürmeyi amaçladıklarını söyledi.

Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, depremzede çocukları bir nebze olsun mutlu edebilmek amacıyla gönüllü kadınların desteğiyle oyuncaklar ürettiklerini söyledi.

Çocuklar gülmesini istediklerini belirten İsmail Yağbat, "Kadınlarımız el ele vererek dikiş atölyemizde oyuncakları üretiyorlar. Hazırlanan oyuncaklar, Belediye Başkanımızın katkılarıyla deprem bölgesine ulaştırılacak" dedi. - ÇORUM

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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