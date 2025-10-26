Kadın Kooperatiflerinin Güçlendirilmesi İçin Eğitim Faaliyeti Düzenlendi

Kadın kooperatiflerinin kurumsal ve ekonomik kapasitelerinin artırılması amacıyla, Tarım ve Orman Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı arasında imzalanan ' Kadın Kooperatiflerinin Güçlendirilmesi İş Birliği Protokolü' kapsamında Aydın'da eğitim faaliyeti gerçekleştirildi.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında, kadın kooperatiflerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması, girişimcilik becerilerinin geliştirilmesi ve kadınların kooperatifler aracılığıyla ekonomik hayata daha etkin katılımı hedefleniyor. Aydın Ticaret Odası (AYTO) Toplantı Salonu'nda yapılan eğitimde; 'Sürdürülebilir Kooperatif Eğitimi, İnteraktif Eğitim ve Kadın Girişimcilerine Yönelik Fon ve Hibe Destekleri' konularında bilgilendirmeler yapıldı. Eğitim programında Aydın Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Belgin Çekmen Altay, Aydın İş Kadınları Derneği Başkan Yardımcısı Pelin Yardım ve GEKA Aydın İl Koordinatörlüğü Uzmanı Gülşah Öselmiş sunum gerçekleştirdi. Toplantıya Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Aynur Serbes, Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Yakup Ezber, Aydın Ticaret İl Müdürlüğü Kooperatifler Şube Müdürü Hasan Gülay ile ilgili kurum personelleri katılım sağladı. - AYDIN