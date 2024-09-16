Kadın Konukevleri'ne Ziyaret ve Denetim

Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkilileri, Kadın Konukevleri'ni ziyaret ederek hizmetlerin vatandaşlara daha etkin ulaşılabilirliğiyle ilgili kontroller yaptı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcıları Dilek Çamursoy ve Hatice Dost, Kadın Konukevleri'ni ziyaret etti. Çamursoy ve Dost, yapılan çalışmalar hakkında ilgililerden bilgi aldılar. Ayrıca kuruluş hizmetlerinin vatandaşlara daha etkin ulaşılabilirliği konusunda da denetimler yapıldı. - ESKİŞEHİR