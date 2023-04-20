Kadın kıyafetleri satan mağazalarda alışveriş yoğunluğu daha fazla

Ramazan Bayramı öncesi Eskişehir'de kadın elbiseleri satan mağazalarda oluşan alışveriş yoğunluğu dikkat çekti.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Eskişehir'de de Ramazan Bayramı alışveriş yoğunluğu oluştu. Köprübaşı Caddesi'nde vatandaşlar esnaflardan kıyafet alışverişi yaparken en çok yoğunluğun yaşandığı noktalarında birisi de kadın giyim mağazaları oldu. Bayramlık kıyafet alışverişi için çarşıya akın eden kadınlar mağazaların önünde ve içinde fiyatı 50 ila 250 lira arasında değişen birden fazla çeşit kıyafetlerin uygun bedenlerini seçikten sonra satın aldılar.

"İnşallah işlerimiz böyle devam eder"

Kadın müşterilerin oldukça ilgi göstererek alışveriş yaptığı giyim mağazasında çalışan Emrah Özuzma, geçtiğimiz günlerde yağan yağmurdan dolayı işlerin biraz durulduğunu ancak 3-4 gündür işlerin verimli geçtiğini söyledi. Ayrıca Özuzma, "Şu anda işlerden çok memnunuz. İnşallah işlerimiz böyle devam eder. Fiyatlar biraz pahalı olsa da çok şükür iş yapıyoruz. 50 liraya da elbisemiz var, 250 liraya da. Bizde kar marjları düşük ama mallarımız hızlı satılıyor. Kadınlar sokaktan gelip geçerken fiyatlara göre ürünler alıp gidiyorlar. Bayramda giymek için alanlar da var. Her bütçeye göre elbiselerimiz var. Geçtiğimiz hafta sonu verimli geçti" dedi. - ESKİŞEHİR