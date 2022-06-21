Kadın işletmeci motora sıkışan kediyi bahçesindeki kediler sayesinde kurtardı - Haberler

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Kadın işletmeci motora sıkışan kediyi bahçesindeki kediler sayesinde kurtardı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Kadın işletmeci motora sıkışan kediyi bahçesindeki kediler sayesinde kurtardı

Bursa'nın İznik ilçesinde bir çay bahçesine park eden otomobilin içinde 2 gündür mahsur kalan kedi işletmecinin kendi kedileriyle yaptığı kurtarma operasyonu ile sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Bursa'nın İznik ilçesinde bir çay bahçesine park eden otomobilin içinde 2 gündür mahsur kalan kedi işletmecinin kendi kedileriyle yaptığı kurtarma operasyonu ile sıkıştığı yerden kurtarıldı.

İznik'e bağlı Çakırca Mahallesi'nde göl kıyısı kenarında işletmesi bulunan Aysel Karaman Güleç, müşteri olarak gelen ve işletmesinde park eden bir otomobilin içinden kedi sesi duydu. Bunun üzerine harekete geçen Güleç, sesin yavru bir kediye ait olduğunu fark etti. Kedinin nerede olduğunu bulamayan Güleç, bahçesinde bulunan kedilerden yardım istedi. Kedilerini aracın kaputuna koyan Güleç sıkışan kedinin yerini buldu ve kendi elleriyle yavru kediyi kurtardı. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Karaman İznik Bursa kedi Yerel Haberler

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