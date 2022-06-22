Kadın Girişimi ve İşletme Kooperatifi'nde kadınlarla bir araya geldi - Haberler

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Kadın Girişimi ve İşletme Kooperatifi'nde kadınlarla bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Kadın Girişimi ve İşletme Kooperatifi'nde kadınlarla bir araya geldi

Bilecik Belediye Başkan Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, S. S. Bilecik Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi olağan toplantısına katılarak kadınlarla bir araya geldi.

Bilecik Belediye Başkan Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, S. S. Bilecik Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi olağan toplantısına katılarak kadınlarla bir araya geldi.

Kooperatif tarafından yapılan çalışmalar hakkında üyelerden bilgi alan Başkan V. Subaşı, Bilecik Belediyesi olarak kadınların yer aldığı çalışmalara paydaş olarak destek vermeye devam edeceklerini kaydetti. Geçtiğimiz yıl Bilecik Belediyesi'nin de katkılarıyla faaliyete başlayan kooperatifin çeşitli alanlarda yaptığı çalışmalarla şehrin ekonomi, turizm ve ticaret hayatına renk kattığını anlatan Başkan V. Subaşı, sözlerine şöyle devam etti;

"S. S. Bilecik Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi üyeleriyle bir araya geldik. Vatandaşlarımızı kooperatifimizin el emeği göz nuru ürünleri görmek için Hamsu mevkisinde bulunan üretim binasına ve birbirinden güzel yemeklerini tatmaları için de Tepebaşı'nda bulunan 'Mutfak' atölyesine bekliyoruz. Her zaman ifade ettiğimiz gibi kadın elinin değdiği noktalarda güzel çalışmalar ortaya çıkıyor. Bizler de Bilecik Belediyesi olarak bu güzelliklerin ortaya çıkmasında imkanlarımız ölçüsünde destek vermeye devam edeceğiz."

Kooperatif üyeleri de Başkan V. Subaşı'na destekleri ve ziyareti dolayısıyla duydukları memnuniyeti belirterek, teşekkür etti. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Münir Karaloğlu Bilecik Subaşı Yerel Haberler

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