Kadın girişimciye inovasyon ödülü

Doğal ve takviye edici gıda, tıbbi cihaz ve dermokozmetik ürünler geliştiren kadın girişimci Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı, inovasyon ödülüne layık görüldü.

Doğal ve takviye edici gıda, tıbbi cihaz ve dermokozmetik ürünler geliştiren kadın girişimci Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı, inovasyon ödülüne layık görüldü.

Türk kadın girişimci Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı, 28. Foodtech Vinaria Agra Fuarı'nda inovasyon ödülü kazandı. Tarım ve Orman Bakanlığı yetkililerinin katılımıyla gerçekleşen etkinlikte Dr. Samancı'nın yenilikçi ürünü, jüri üyelerinin beğenisini topladı. Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı, ödülünü alırken ürününün patentli formülü hakkında da bilgi verdi. Konuşmasında sözleşmeli arıcılık modelinden de bahseden Samancı, modelin arıcılığı ve arıları koruma amacı taşıdığını ve gıda üretiminde sürdürülebilirliğe katkıda bulunduğuna işaret etti. - ANTALYA